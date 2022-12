Attualità “Clarisse Kids”, i laboratori delle feste per i più piccoli al Polo Clarisse 13 dicembre 2022

Redazione Da mercoledì 14 dicembre tre appuntamenti con gli operatori della cooperativa Clan

Grosseto: Magici biglietti d'auguri, taccuini d'autore, lanterne colorate e tante altre piccole grandi sorprese. Tutto sarà prodotto dalla creatività dei più piccoli a “Clarisse Kids”, i laboratori delle feste condotti dagli operatori della cooperativa Clan e dedicati ai bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, al Polo culturale Le Clarisse. Gli appuntamenti in programma sono tre, tutti in orario pomeridiano, e ognuno sarà dedicato a un tema specifico: mercoledì 14 dicembre (“Crea la tua lanterna”), mercoledì 28 dicembre (“La magia delle feste”) e venerdì 6 gennaio (“Happyfania”) dalle ore 16.30 alle ore 18.

Il costo di partecipazione è di 6 euro per ciascun laboratorio: per informazioni o prenotazioni è possibile scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com o chiamare i numeri 0564 488066/067. «Saranno – spiegano gli operatori della cooperativa Clan, che gestisce il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura – tre appuntamenti dedicati alla creatività rivolti a bambini e bambine. Creeremo insieme bellissime lanterne, magici biglietti di auguri, taccuini d'autore e altre piccole sorprese, utilizzando tecniche artistiche contemporanee divertenti e stimolanti».

