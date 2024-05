Civitella Paganico: “Situazione cimiteri comunali insostenibile, regna solo il degrado”

Ad intervenire sono i consiglieri comunali di minoranza Franco Rossi, Marco Verdiani, Pietro Cappelli e Concetta Bongiorno: “Erbacce, tombe e loculi abbandonati, crepe nei muri. Occorre porre rimedio con urgenza, anche i defunti meritano rispetto”.



Civitella Paganico: “Cimiteri comunali abbandonati al loro destino, dove regna incuria e degrado”. Questa il grido d’allarme lanciato ai consiglieri di minoranza Franco Rossi e Marco Verdiani, Pietro Cappelli e Concetta Bongiorno, dopo aver ricevuto molte segnalazioni da parte dei cittadini.

“ll cimitero di Casenovole – commentano Rossi, Verdiani, Cappelli e Bongiorno - versa in condizioni disastrate: erbacce presenti vicino alle lapidi, alcune tombe sono in stato d'abbandono, il muro che circonda il cimitero presenta crepe dove sono cresciute pure delle piante”. Ma non finisce qui dicono i due consiglieri comunali: “La porta della chiesina presente nel cimitero è tutta arrugginita e non si chiude più da anni. All'interno della stessa, sono presenti crepe strutturali con deterioramento dell'intonaco sia interno che all'esterno. Inoltre, sono presenti dei loculi con vistose crepe, che fanno presagire un grave problema strutturale della stessa chiesa”.

“L'incuria e il degrado – tuonano Rossi, Verdiani, Cappelli e Bongiorno - regna in questo cimitero pubblico. Un luogo che dovrebbe essere di pace, dove andare ad onorare i propri cari, e non luogo abbandonato a se stesso”.

“Infatti, - spiegano - basterebbe recarsi sul posto e fare un giro all’interno del piccolo cimitero comunale per rendersi conto di una situazione sicuramente indecorosa che deve essere affrontata e risolta con la dovuta urgenza da parte del Comune di Civitella Paganico”. “Una situazione di degrado che purtroppo si ritrova anche negli altri cimiteri comunali delle altre frazioni e che necessita di un urgente intervento di manutenzione”, concludono i consiglieri di minoranza Franco Rossi, Marco Verdiani, Pietro Cappelli e Concetta Bongiorno.