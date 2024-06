Civitella-Paganico. Sanità, Franco Rossi Sindaco: “Riportare servizi sanitari sul territorio”

Civitella Paganico: “Un territorio, come quello del comune di Civitella Paganico, da anni, con la complicità dell’attuale amministrazione comunale, è stato depauperato di moltissimi servizi sanitari pubblici. Paganico, Civitella, Pari, Casale e tutte le altre frazioni sono private di servizi e non riescono a guardare il futuro con positività”. È quanto afferma Franco Rossi, candidato sindaco per il centrodestra a Civitella Paganico.

“I servizi sanitari pubblici sono carenti, sempre peggiorati- commenta Rossi. - Questo purtroppo è sotto gli occhi di tutti. Occorrerebbe innanzitutto rimodulare i sevizi sanitari: dalla medicina generale al servizio prelievi, alle visite specialistiche a partire da Paganico per arrivare Civitella e alle altre frazioni, in special modo Casale, Pari, Dogana e Monte Antico che necessitano di potenziamento e maggiore presenza e frequenza”.

“Basterebbe davvero poco per riavvicinare la sanità pubblica nei nostri centri e ridare ai cittadini quello che prima avevano, indebolendo il territorio. Le potenzialità – conclude Franco Rossi - ci sono. Adesso basterebbe solo applicarle. Se verrò eletto mi attiverò da subito con l’Asl per riportare in tutto il Comune quello che i cittadini chiedono da tempo, più servizi per la salute e la socialità”.

Franco Rossi, assieme a tutti i candidati della lista, chiuderanno la campagna elettorale mercoledì 5 giugno, dalle ore 18,30 presso la sala del “Teatro comunale” a Civitella e giovedì 6 giugno, dalle ore 18,30 alla “Casina” di Paganico. Al termine di ogni appuntamento sarà offerto un piccolo rinfresco ai presenti. Ad entrambi gli appuntamenti è confermata la partecipazione dell’onorevole Fabrizio Rossi.