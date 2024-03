Civitella Paganico, il calendario per ritirare la 6Card

Civitella Paganico: Proseguono le attività legate alla riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti a Civitella Paganico.

È in corso in questi giorni la consegna della 6Card a tutti i cittadini del comune iscritti a ruolo Tari. Dopo le due settimane di apertura del punto di consegna a Civitella Marittima, fino a sabato 11 marzo (compreso) sarà possibile ritirare le tessere a Paganico, al palazzetto comunale, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 e il sabato dalle 10 alle 13.

Per ritirare il materiale è necessario presentare il codice contribuente (o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti) e un documento di identità. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente potrà incaricare una persona di fiducia con una delega scritta.

Le consegne proseguiranno poi a Casal di Pari, al Circolo Pro Loco “Il Barrino” martedì 12 marzo e mercoledì 13 marzo e a Pari, alla Sala “Enal”, venerdì 15 marzo e sabato 16 marzo.