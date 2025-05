Cronaca Civitavecchia e Tarquinia: sottoscritto il protocollo d’intesa per la cooperazione nella gestione della spiaggia di Sant’Agostino 9 maggio 2025

9 maggio 2025 481

481 Stampa

Redazione

Civitavecchia: Nella giornata di giovedì 8 maggio 2025, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Comune di Civitavecchia e il Comune di Tarquinia per avviare una gestione condivisa della spiaggia di Sant’Agostino, tratto costiero di grande valore naturalistico e turistico che interessa entrambi i territori comunali. La firma rappresenta un primo passo formale di una più ampia collaborazione istituzionale tra le due amministrazioni, finalizzata a migliorare la fruibilità, la tutela e la valorizzazione dell’area, anche in ottica di sviluppo turistico e sostenibile. Alla sottoscrizione erano presenti, assieme al sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene e al sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti, anche l’assessore al Turismo del Comune di Civitavecchia, Piero Alessi, e l’assessore al Demanio e Patrimonio del Comune di Tarquinia, Andrea Andreani. “Crediamo nella forza della cooperazione tra comuni limitrofi – dichiarano i sindaci –. La gestione condivisa di un bene così importante è una scelta giusta e necessaria, che verrà portata avanti attraverso un tavolo tecnico congiunto e una pianificazione coerente, per garantire servizi migliori ai cittadini e ai visitatori”. Con questa iniziativa, Civitavecchia e Tarquinia stringono un’alleanza operativa, gettando le basi per future azioni comuni anche in altri ambiti, nell’ottica di uno sviluppo territoriale più integrato e partecipato. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Civitavecchia e Tarquinia: sottoscritto il protocollo d’intesa per la cooperazione nella gestione della spiaggia di Sant’Agostino Civitavecchia e Tarquinia: sottoscritto il protocollo d’intesa per la cooperazione nella gestione della spiaggia di Sant’Agostino 2025-05-09T20:06:00+02:00 228 it Civitavecchia e Tarquinia: sottoscritto il protocollo d’intesa per la cooperazione nella gestione della spiaggia di Sant’Agostino PT1M /media/images/Firma-del-protocollo-d-intesa-tarquinia.jpg /media/images/thumbs/x600-Firma-del-protocollo-d-intesa-tarquinia.jpg Maremma News Tarquinia, Fri, 09 May 2025 20:06:00 GMT