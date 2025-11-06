City Dog Walk all'Argentario con il Dog Village

Da tutta Italia per addestrare i cani a Porto Santo Stefano, ma gli argentarini sono ancora pochi

Porto Santo Stefano: C’è una realtà che, nel silenzio della natura dell’Argentario, ha saputo conquistare la stima di appassionati e professionisti del mondo cinofilo: l’ASD Dog Village affiliata ad OPES Cinofilia ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI, gestito da Roberto Bracci, un nome che nel settore è ormai sinonimo di competenza, passione e rispetto per gli animali.

Bracci, punto di riferimento per chi crede in un approccio basato sulla collaborazione e sulla fiducia tra cane e proprietario, ha costruito nel tempo un centro che unisce professionalità, accoglienza e dedizione. Il Dog Village propone corsi di educazione di base, addestramento avanzato e discipline sportive, in un ambiente immerso nel verde e curato nei dettagli, dove ogni attività ruota attorno al benessere del cane e alla crescita del binomio uomo–animale.

Eppure, nonostante la fama e la qualità riconosciuta anche a livello nazionale, sono ancora pochi gli argentarini che frequentano il centro. Al contrario, arrivano numerosi proprietari da Firenze, Roma e Perugia, attratti dalla serietà e dalla competenza di Bracci. Un paradosso tutto locale: un’eccellenza “di casa” che sembra essere più conosciuta e apprezzata fuori dai confini dell’Argentario che all’interno del proprio territorio.

Domenica 9 novembre, il Dog Village ospiterà la seconda edizione pratica del Walk City Dog. L’evento, atteso da appassionati e famiglie, permetterà ai partecipanti di mettere in pratica le tecniche di educazione e socializzazione dei cani in contesti urbani, con la guida esperta dei trainer del Dog Village.

Il Dog Village resta così un punto fermo per chi crede che l’amore per i cani passi prima di tutto dal rispetto, dalla conoscenza e da una guida esperta capace di trasformare ogni lezione in un momento di crescita reciproca. Nuovipercorsi formativi che andranno a rinforzare il binomio umo-cane saranno gia' in partenza con i primi mesi del nuovo anno.