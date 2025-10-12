Cittadella della Salute, grande impegno della Asl Toscana sud est

A Grosseto oltre 350 visite effettuate dal personale sanitario in occasione del Mercatino dei Ragazzi

Grosseto: Grande impegno da parte dei professionisti della Asl Toscana sud est in occasione del Mercatino dei Ragazzi dello scorso fine settimana. Le dottoresse e i professionisti dell’ospedale Misericordia hanno effettuato oltre 350 visite nell’ambito della Cittadella della Salute. All’interno degli stand, nel percorso della manifestazione del Comitato per la vita di Grosseto, erano presenti delle postazioni con medici e specialiste. Sono state effettuate visite dermatologiche, oculistiche, oncologiche, gastroenterologiche, ecografiche, consulenze nutrizionali, diabetologiche e ostetrico-ginecologiche. Sono stati distribuiti dei kit per la ricerca di sangue occulto nelle feci. Per le donne sono state offerte informazioni sugli screening della cervice uterina, pap test e test hpv.

«Quella con il Comitato per la vita è una sinergia forte - spiega Michele Dentamaro, direttore medico dell’ospedale Misericordia - una sinergia che vede impegnata l’associazione e i suoi numerosi benefattori in attività di raccolta fondi a sostegno della sanità pubblica e che in questa edizione del Mercatino dei Ragazzi ha visto impegnato il personale sanitario in favore della comunità locale. Siamo lieti di aver offerto 355 visite e 90 momenti di screening, al fine di fare buona prevenzione. Ringrazio tutto il personale che ha dedicato il proprio tempo a questa importante manifestazione».



