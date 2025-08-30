"Citofonare cantautori" fa tappa a QB

Grosseto: Proseguono gli appuntamenti con Citofonare cantautori. Domani, sabato 30 agosto alle 19.30 tutti al bar libreria QB in piazza Pacciardi a Grosseto per il format di NSNgroup di Gabriele Leoni in collaborazione con Daniele Sarno. Il cantautore ospite è Daniele De Gregori. Il progetto riguarda una selezione dei migliori artisti emergenti della musica d’autore attuale, le voci e le storie di chi trasforma il proprio vissuto in canzone. La chiacchierata, condotta da Daniele Sarno, diventa poi il podcast: in apertura solo qualche domanda per approfondire il mondo dell'artista ospite e poi tutti insieme davanti ad un ottimo aperitivo ci gustiamo lo showcase acustico.

Daniele De Gregori, in questi anni ha vinto numerosi premi dedicati alla musica d’autore. Di recente ha pubblicato Bolla occidentale e l’occasione a QB sarà ghiotta per conoscere alcune canzoni del nuovo album.



