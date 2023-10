Cisl: Presidio questa mattina in piazza Rosselli

Piccini: “L’Ispettorato del lavoro riveste un ruolo strategico che andrebbe valorizzato”

Grosseto: Anche la Cisl Funzione pubblica di Grosseto ha preso parte al presidio organizzato questa mattina, lunedì 30 ottobre, in piazza Fratelli Rosselli, di fronte alla Prefettura, dalle organizzazioni sindacali per i dipendenti dell’Ispettorato del lavoro in tutta Italia.



“Gli Ispettorati del lavoro – spiega Simona Piccini, segretaria generale della Cisl Funzione pubblica di Grosseto – sono da tempo in carenza di personale; inoltre, dalle ultime disposizioni sulla pubblica amministrazione non hanno avuto il riconoscimento di alcune indennità che spettano a tutti i dipendenti dei Ministeri.

L’Ispettorato del lavoro, negli anni, è sempre stato lasciato un po’ ai margini nell’ambito delle funzioni centrali nonostante rivesta un ruolo importante per la tutela e il rispetto dei diritti e delle tutele previste dalle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro pubblici e privati. Si tratta di settori che meriterebbero, al contrario, riconoscimenti adeguati e nuove assunzioni perché il tema della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, come la cronaca tristemente ci ricorda ogni giorno, non è ancora un dato acquisito. Solo attraverso i controlli, la prevenzione e l’informazione si possono evitare incidenti e malattie causate dal lavoro”.