Circolo Pattinatori qualificato per i quarti di finali under 11 a Camaiore

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Grosseto ha chiuso la fase eliminatoria delle finali nazionali della categoria under 11, in svolgimento a Camaiore, con due vittorie e due sconfitte e si è guadagnato un posto per i quarti di finale che disputerà sabato alle 17,30. Una bella impresa, insomma, per la giovanissima formazione guidata da Fabio Bellan, che ha confermato quanto di buono ha fatto vedere nella fase zonale Toscana-Liguria, nella quale si è piazzata al secondo posto dietro all’imbattuta Rotellistica Camaiore.

L’avventura alle finali scudetto è iniziata con un successo per 4-2 contro il Seregno, piegato con due reti per tempo, grazie alle doppiette di Tommaso Spinosa e Diego Croci. Il match contro la Telea Medical Sandrigo si è decisa nei primi quindici minuti, con i veneti andati al riposo sul 7-1, dopo aver subito il gol di Tommaso Spinosa a 3’53 dalla fine. Nella ripresa è stato proprio Tommaso a segnare l’unica rete e fissare il punteggio finale sul 7-2.

Venerdì mattina i biancorossi di Bellan si sono invece arresi al Correggio. Pietro Spinosa, nel primo tempo, dopo 45 secondi ha risposto alla rete iniziale di Diego Jara, il match winner con 9 segnature, poi però gli emiliani hanno preso il largo, complice anche un infortunio di Diego Croci, colpito in fronte da una pallinata, uscito (e non più rientrato) nel momento in cui il Cp stava profondendo il maggiore sforzo dopo il 5-2 di Giulio Bucciacchio. Tommaso Spinosa ha accorciato poi sul 7-3, ma il Correggio è volato via fino al 10-3.

Il Circolo Pattinatori non ha però fallito il pass per i quarti di finale, chiudendo la prima fase con una bella goleada (17-5, primo tempo 11-4) contro gli Amatori Pesaro. Per Grosseto sono andati a segno Croci (3), Marinoni (1), Tommaso Spinosa (8) e Pietro Spinosa (5). Da segnalare che il tecnico Bellan ha dato ampio spazio a due giovanissimi del mini hockey, Andrea Mantovani e Pietro Spinosa, classe 2016, che hanno contribuito a far proseguire questo splendido fine settimana.

La rosa del Circolo Pattinatori: Leonardo Buonriposi; Giulio Bucciacchio, Diego Croci, Andrea Mantovani, Alessandro Marinoni, Pietro Spinosa (il bomber della squadra con 75 centri nella regular season), Tommaso Spinosa. All. Fabio Bellan; dirigenti Tommaso Marinoni e Alessandro Spinosa.