Circolo Pattinatori Grosseto: fiocco azzurro in casa Català, è nato Alessandro

Grosseto: Fiocco azzurro nella grande famiglia del Circolo Pattinatori Grosseto: martedì mattina alle 7,06 all’ospedale Misericordia è nato Alessandro, primogenito del portiere spagnolo Adria Català. Il bambino e la mamma Gaia godono di ottima salute. Al piccolo Alessandro vanno gli auguri di una vita felice, a Gaia e Adria le felicitazione da parte del presidente Stefano Osti e di tutta la società biancorossa, cui si unisce la Redazione di MaremmaNews.it



