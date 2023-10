Circolo Pattinatori Edilfox si rituffa da venerdì in Coppa Campioni a Noisy Le Grand

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto si rituffa, per la seconda stagione consecutiva, nella Champions League di hockey pista. Da venerdì a domenica, i ragazzi di Michele Achilli saranno impegnati sulla pista di Noisy Le Grand, alle porte di Parigi, in un quadrangolare che li metterà di fronte alla quarta forza del campionato francese, al Tomar, vincitore della coppa di Portogallo e al Walsum, finalista della Bundesliga tedesca.



I grossetani tornano in Francia a distanza di dodici mesi dallo storico esordio sul campo de La Roch Sur Yon. In quell’occasione l’Edilfox ha vinto il girone grazie al successo sulla formazione inglese dei Kings Lynn (13-2) e sulla catalana Finques Prats Lleida (4-1), prima di un’ininfluente sconfitta contro la Vendéenne (1-3). Nel secondo turno di qualificazione, invece, Saavedra e compagni sono stati estromessi dall’Oliveirense (4-7) e Calafell (1-6), finendo al terzo posto, davanti ai locali del Diessbach (4-3).

Il concentramento che scatta venerdì si presenta impegnativo, ma sicuramente abbordabile per un quintetto che nell’esordio di Bassano ha messo in mostra una buona condizione, un gran carattere e la determinazione da grande squadra. L’esperienza dello scorso anno con otto complessivi in Europa (sei in Champions League e due in Wse Cup) è sicuramente servita anche per alcuni giocatori che da qualche anno erano assenti dalle competizioni internazionali e nei prossimi giorni scenderanno in campo per maggiori certezze. Il portiere Adria Català torna in Coppa Campioni a distanza di quattro anni dall’esperienza con il Trissino; il tedesco Max Thiel ha già giocato in Europa con Kronenbourg; Matteo Cardella era in campo a Torres Novas con il Sarzana.

«Abbiamo ottime possibilità di accedere al secondo turno – dice l’allenatore dell’Edilfox Michele Achilli – anche se non sarà facile. L’avversario più pericoloso è il Tomar, vincitore nella passata stagione della Coppa di Portogallo, che nei giorni scorsi s’è arreso al Benfica nella Supercoppa “Antonio Livramento”. Probabilmente è la squadra da battere. Il secondo posto ce lo giochiamo noi e il Noisy Le Grand, una delle migliori formazioni della Ligue».

La gara decisiva del girone sarà insomma quella d’apertura: «Sì e in fondo è un bene, la squadra sarà riposata e potrà esprimersi al meglio. Non dovrebbe essere un grosso ostacolo il Walsum, anche se è ai primi posti in Germania»,

«Ci ripresentiamo in Coppa Campioni – sottolinea invece il presidente biancorosso Stefano Osti – con grande fiducia e determinazione. L’auspicio è di passare il turno, in modo da poter inoltrare nuovamente la richiesta di organizzazione della seconda fase eliminatoria, che si svolgerà dal 3 al 5 novembre».

Mister Achilli, che sarà affiancato dal preparatore atletico Stefano Chirone e dai dirigenti Giorgio Giusti e Feliciano Pucillo, avrà a disposizione l’intero organico: Català, Sassetti; Saavedra (il miglior realizzatore nelle sei gare dello scorso anno, con 6 centri), Rodriguez, De Oro (5 reti l’anno scorso), Paghi, Franchi, Cabella, Thiel, Cardella.

Il programma del girone. Venerdì: ore 19 Noisy Le Grand-Circolo Pattinatori, ore 21 Tomar-Walsum. Sabato: ore 16 Circolo Pattinatori Grosseto-Tomar, ore 18 Walsum-Noisy Le Grand. Domenica: ore 14 Circolo Pattinatori Grosseto-Walsum, ore 16 Noisy Le Grand-Tomar.





Le gare saranno trasmesse in diretta su europe.worldskate.tv

(foto Michele Brunello/Fisr)