Cinque Vele 2025: Marina e Principina confermano l’eccellenza ambientale

Grosseto: Marina di Grosseto e Principina a Mare si confermano tra le località balneari più virtuose d’Italia, ottenendo anche per il 2025 il prestigioso riconoscimento delle Cinque Vele assegnato da Legambiente e Touring club italiano.

Un risultato che premia l’impegno dell’Amministrazione comunale sul fronte della sostenibilità ambientale, della qualità del turismo e della valorizzazione del capitale naturale. A ritirare la bandiera, simbolo dell’eccellenza balneare, è stata l’assessore all’Ambiente Erika Vanelli, in rappresentanza della città di Grosseto, durante la cerimonia tenutasi alla Casa dell’architettura a Roma, nell’ambito del Forum nazionale Blue Economy.

“Siamo orgogliosi di ricevere nuovamente questo riconoscimento – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Erika Vanelli – perché certifica la bontà delle scelte intraprese per uno sviluppo balneare rispettoso dell’ambiente, in grado di coniugare tutela del territorio e attrattività turistica. Marina e Principina rappresentano due perle del nostro litorale e continueremo a investire per migliorarne servizi, accessibilità e qualità ambientale, anche in ottica di turismo sostenibile”.