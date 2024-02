Cinque Medaglie d'Oro per il GS Pattinaggio Artistico Grosseto Libertas

Cinque titoli Provinciali. Cinque primi posti. Cinque medaglie d’oro. E poi si dice che tre è il numero perfetto……

Grosseto: Un febbraio da incorniciare per il GS Pattinaggio Artistico Grosseto Libertas, che nel mese di carnevale ha messo a segno cinque successi che di scherzo hanno veramente ben poco.

Nina Varani, Maxime Folgori, Ester Lazzari, Giulia Rocchi, Merilù Mejia Almonte: quando la vittoria non è per niente scontata ma, sudata, lavorata, cercata, voluta.

Cinque titoli Provinciali, cinque titoli FISR, ognuno nella propria categoria di appartenenza: Nina Varani Esordienti Regionali A, Maxime Folgori Divisione Nazionale A, Ester Lazzari Divisione Nazionale C, Giulia Rocchi Esordienti A, Merilù Mejia Almonte Allieva B. C’è la gioia della prima volta, la sorpresa dell’inaspettato. La tenacia di chi crede sempre e comunque.

Cinque titoli da cui ripartire verso nuovi traguardi, quelli per cui tutti gli atleti seguiti dai propri istruttori, Silvia Vannuccini, Francesca Paolillo, Aurora Gestri, Mirko Vannuccini, Silvia Bicocchi e Lorenzo Beligni, ogni giorno rincorrono. Dietro l’angolo ci sono nuove sfide, nuove gare da affrontare come non chi vince sempre, ma come chi non si arrende mai.