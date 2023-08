Cinque feriti nell'incidente sulla SS 440 dell'Argentario

Monte Argentario: Intervento del 118 sulla SS 440, per un incidente che ha coinvolto cinque persone. E' accaduto poco dopo la mezzanotte.



Feriti un uomo di 57 e un uomo di 18 anni in codice 2, un uomo di 37 anni in codice 3, gli altri due in codice 1; tutti portati al Misericordia di Grosseto.

Attivate ambulanza Misericordia Santo Stefano, ambulanza CRI Argentario, ambulanza Misericordia Albinia 2, ambulanza Capalbio, carabinieri e vigili del fuoco.