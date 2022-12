Cinque artisti per le agende 2023 di Uscita di Sicurezza

Barbieri, Grechi, Guerrini, Guidarini, e Niessen hanno realizzato le opere delle quattro tipologie di agenda realizzate dalla cooperativa.



Grosseto: Il 2023 di Uscita di Sicurezza partirà all’insegna dell’arte. La cooperativa sociale grossetana, infatti, ha scelto di realizzare, per il prossimo anno, delle agende d’autore: cinque artisti legati alla Maremma hanno concesso la riproduzione di alcune loro opere, dando vita a quattro tipologie di diario.

Si tratta di Norbert Niessen, illustratore dall’umorismo tipicamente tedesco, Luca Grechi, con le sue opere legate all’osservazione della natura e dei processi di trasformazione, Antonio Barbieri, con i suoi lavori caratterizzati dalla sperimentazione e all’attenzione per i cambiamenti delle forme di vita, Michele Guidarini, graphic designer e artista, e Michele Guerrini, fotografo e videomaker, con il lavoro multidisciplinare realizzato per la mostra “Simulacra”.





“Ringraziamo gli artisti e la Galleria La Linea di Montalcino per aver reso possibile questa collaborazione – dice il presidente di Uscita di Sicurezza Luca Terrosi -. Pensiamo che, viste le difficoltà degli ultimi anni, augurarci un 2023 all’insegna dell’arte, e quindi della bellezza, fosse di buon auspicio. Questa collaborazione, nata in modo spontaneo, ci ricorda ancora una volta che sul nostro territorio esistono molte realtà e risorse e che dare vita a progetti comuni è la strada per dare loro ancora più importanza”.