Cinquant’anni di Accoglienza: ACOT celebra mezzo secolo di storia al Roccamare Resort

Un evento ricco di emozione e ricordi ha riunito soci, ex presidenti e autorità per celebrare i 50 anni dell’Associazione Castiglionese Ospitalità Turistica, simbolo di tradizione e sviluppo del turismo a Castiglione della Pescaia.

Castiglione della Pescaia: Ieri sera, giovedì 9 ottobre, l’Associazione Castiglionese Ospitalità Turistica (ACOT) ha celebrato il suo 50° anniversario con una cena di gala esclusiva presso il Roccamare Resort. La location, scelta per il suo alto valore simbolico, è infatti quella che ospitò la prima sede legale dell'Associazione nel lontano 1975.

L’evento ha riunito i soci attuali, gli ex presidenti, gli sponsor che da sempre sostengono l’associazione, e numerose autorità, tra cui la sindaca Elena Nappi con l'assessore Lorenzini e rappresentanze delle forze dell’ordine. Presente anche Patrizia Murazzano, l'artista che ha realizzato l'Albero d'Ulivo donato al Comune in occasione dell'anniversario.

Il Valore della Continuità e il Ruolo Storico

Il Presidente in carica, Paolo Pieraccini, ha aperto la serata ricordando che "la grandezza e la fama raggiunta da questo paese dipendono in larga parte dalla solidità e dalla continuità gestionale delle famiglie che, con duro lavoro e passione, hanno operato negli anni". Pieraccini ha inoltre sottolineato il ruolo fondamentale che Riva del Sole ha avuto nel lanciare il territorio a livello internazionale, contribuendo alla sua evoluzione da un turismo di prossimità all’attuale offerta di qualità.

Un momento di grande emozione è stato l’intervento di Giancarlo Capecchi, l'unico socio fondatore ancora in vita, che ha ripercorso le sfide e i cambiamenti attraversati dal territorio in questi decenni. Capecchi ha ricordato la figura fondamentale del presidente storico dell'associazione, Ado Guidi, che guidò ACOT dalla sua nascita fino al 2009.

L'Orgoglio degli Ex Presidenti

Il senso di appartenenza e l'eredità storica dell'Associazione sono emersi chiaramente nelle parole degli ex presidenti presenti. Athos Fiscaletti, presidente dal 2009 al 2011, ha ricordato i suoi anni come «una bella esperienza formativa che mi ha permesso di conoscere tante persone e tante realtà del nostro settore». Donatella Guidi, presidente dal 2011 al 2018, ha espresso il suo legame profondo con il territorio: «È con grande emozione che celebro questo importante traguardo dei 50 anni dell’Associazione Castiglionese Ospitalità Turistica, che ho avuto l’onore di presiedere. Un’esperienza intensa, ricca di incontri, impegno e amore per il nostro territorio. Ringrazio chi mi ha affiancato in quel percorso e chi, ancora oggi, porta avanti con passione i valori dell’accoglienza e della promozione turistica a Castiglione.». Assunto Rosi, presidente dal 2018 al 2022, ha voluto elogiare il video proiettato in sala, che rimarrà un bellissimo ricordo "Castiglione com'era, e com'è oggi”. Ha poi ricordato che l'associazione è stata da sempre trainante nelle scelte turistiche del nostro paese, e ringraziando per la splendida serata vissuta in un atmosfera amichevole, ha concluso: «Come ex presidente dell'ACOT, mi sento di ringraziare anche l'amministrazione comunale che ci ha sempre considerati una sua spalla, e come tale si è comportata nel tempo. Sono fiero di aver fatto parte di questa grande Associazione a cui, pur non essendo più operativo, sento ancora di appartenere».

Dettagli e Intrattenimento

La serata si è svolta in un’atmosfera cordiale e amichevole, iniziando con un aperitivo all'aperto accompagnato dalla musica dal vivo del duo "Landozzi". La cena è stata intervallata da due spettacoli di pole dance a cura di Debora Ferretti che hanno allietato gli ospiti. A conclusione dell'evento, tutti i presenti sono stati omaggiati di un bellissimo faro in ceramica, fatto realizzare appositamente per celebrare i 50 anni.



