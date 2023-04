Cinquant’anni dal diploma: gli studenti tornano sui banchi di scuola del Fossomboni

Grosseto: Un segno di attaccamento e una ricorrenza particolare. Tornare sui banchi di scuola, in fin dei conti può essere anche piacevole, soprattutto se quella scuola è il Fossombroni. Correva l’anno 1973 e a distanza di cinquant’anni una classe dell’istituto superiore di via Sicilia, ha deciso di rientrare nella vecchia aula di un tempo, sedersi ai banchi come all’epoca e ascoltare l’appello da parte del professore.

A chiamare gli ex studenti è stato un professore di quell'anno scolastico, Giorgio Tomasi, che attraverso i ricordi ha riportato tutto indietro, ritrovando i suoi alunni di un tempo. Giovanna Aluigi, Cristina Bindi, Giancarlo Caselli, Ivano Castellani, Laura Fiori, Graziano Fommei, Marilena Grechi, Massimo Lorenzini, Eleonora Lorenzoni, Carla Minacci, Maria Paola Moretti, Sergio Parrini, Ennio Ruggeri, Norberto Sabatini, Mariano Salvadori, Silvana Santini, Lorena Spadini, Quintilio Ugolini, questo l’elenco dei partecipanti, rigorosamente in ordine alfabetico come scritto sul registro scolastico.

A consegnare i diplomi in classe, come accaduto esattamente cinquanta anni fa, è stata Francesca Dini, l’attuale dirigente scolastica del Fossombroni che ha accolto ben volentieri il ritorno in classe di chi ha frequentato l’istituto, diplomandosi nel 1973.