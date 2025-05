Sport Cinofilia da soccorso: Grande successo per il 5° Trofeo nazionale Csen a Grosseto 3 maggio 2025

Grosseto: Grande successo per il 5° Trofeo nazionale di cinofilia da soccorso Csen, che si è svolto dal 25 al 27 aprile all’area del Casalone, alle porte di Grosseto. L’evento, patrocinato da Comune e Regione, è stato organizzato sotto la guida di Alessio Pernazza (primo a dx foto copertina), responsabile nazionale del settore cinofilia da soccorso Csen. Tre giornate intense tra prove di mantrailing (cani molecolari), ricerca in macerie e ricerca in superficie, con la partecipazione di binomi provenienti da tutta Italia. A dominare la classifica assoluta è stato Adriano Zoli da Brescia (foto sopra), con il cane Goemon, razza Malinois, vincitore nelle categorie “Superficie” e “Obbedienza e palestra”. Annalisa Medda (foto sotto), sempre da Brescia, si è imposta nella ricerca in superficie con il Pastore Tedesco Naika, mentre per la ricerca in macerie il miglior binomio è stato quello composto da Gino Bello e il cane Hitch. Prestazione di rilievo anche per Riccardo Cannavò di Livorno, che con il Border Collie Tira e Molla ha ottenuto il miglior punteggio nelle categorie macerie e obbedienza. Per il mantrailing, primo posto a Rossana Rinaldi di Milano con Zola, Bloodhound specializzato nelle ricerche molecolari e Daniela Tognetti con il cane elsa terza classificata. (nella foto sotto: a sx Rossana Rinaldi con Zola a dx Daniela Tognetti con il cane Elsa)



Importante il contributo dei giudici e del medico veterinario Antonio Ciampelli, che hanno garantito la qualità tecnica delle prove. A tutti loro e ai volontari è andato il ringraziamento degli organizzatori. Il Trofeo si conferma un evento di riferimento a livello nazionale, capace di unire addestramento, impegno e spirito di squadra. Grosseto, città sempre più attenta alla formazione in ambito sicurezza e soccorso, potrebbe ospitare anche l’edizione 2026. Questi i giudici, che hanno seguito tutte le prove: Alessandro Ghidini, Carlo Bientinesi, Antonino Ligato, Simone Landi, Manuel Bordo, Rossana Rinaldi, Paolo De Conno e Gino Bello.



