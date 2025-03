Cinigiano si prepara a una notte di musica e ricordi: la Tribù Nomade con Daniele Campani sul palco

Cinigiano: Sabato 22 marzo, alle ore 21:00, il Teatro Comunale di Cinigiano si trasformerà in un tempio della musica, ospitando un evento imperdibile per tutti gli amanti dei Nomadi e della musica italiana.

La Tribù Nomade, tribute band ufficiale del leggendario gruppo, si esibirà in un concerto che promette emozioni e ricordi indelebili, con un ospite d'eccezione: Daniele Campani, storico batterista dei Nomadi dal 1990 al 2023.

La Tribù Nomade, band riconosciuta per la sua fedeltà e passione nel riproporre i brani dei Nomadi, porterà sul palco l'energia e l'emozione che hanno reso celebre il gruppo emiliano, rappresentando un'occasione speciale per rivivere i successi che hanno segnato la storia della musica italiana; La presenza di Daniele Campani aggiunge un valore inestimabile all'evento, offrendo al pubblico la possibilità di ascoltare dal vivo il ritmo che ha accompagnato i Nomadi per oltre trent'anni. La band collabora stabilmente con l'artista Danilo Sacco, ex cantante dei Nomadi, a testimonianza della qualità e l'autenticità delle loro performance.

Questo evento è reso possibile grazie all'impegno dell'associazione Nuovo Teatro Cinigiano APS, che si dedica alla promozione e alla produzione di eventi culturali nel territorio, gestendo il teatro Comunale.

Massimiliano Tulipano, fondatore e cantante dei Tribù Nomade, ha espresso il suo entusiasmo per l'evento: "È sempre un grande piacere portare il nostro spettacolo in provincia di Grosseto. Il Teatro di Cinigiano, poi, è un vero e proprio gioiello del territorio che mancava nei nostri calendari. Sarà un onore suonare lì ed avere con noi ancora una volta un ospite che è stato parte della storia dei Nomadi ".

I biglietti, al costo di 12 euro, sono ancora disponibili ma in numero limitato, pertanto si consiglia di prenotare al più presto per non perdere questo evento straordinario.