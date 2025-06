“Cinigiano: Eroica ed altro, realtà e bugie”

Risposta dell’amministrazione Monaci alle critiche della minoranza

Cinigiano: In questi giorni Giovanni Lanzini, capogruppo di minoranza, ha lanciato un attacco via stampa all’amministrazione comunale. Ma il sindaco Luciano Monaci non ci sta a ricevere accuse false e strumentali e risponde con una nota: “Solitamente evito di replicare a queste sterili polemiche preferendo il dialogo quotidiano con i cittadini” - dichiara il sindaco Luciano Monaci - “ma di fronte a tante inesattezze non posso esimermi dal rispondere. È un attacco di una minoranza in totale stato confusionale, incapace di trovare argomenti sostanziali, che utilizza false notizie per screditare l’Amministrazione comunale e trasmettere informazioni scorrette ai cittadini. Corre pertanto l’obbligo di ristabilire la verità dei fatti. Fatti che possono essere verificati dai cittadini stessi consultando le delibere pubblicate sul sito web del Comune.

È falso che l’Amministrazione abbia cancellato la partecipazione alla Nation's Cup Eroica Juniores. L’amministrazione, infatti, ritenendo la stessa “volano di promozione” per il territorio, aveva già previsto nel proprio bilancio, sin dal dicembre 2024, il costo della partecipazione. Senonché, in data 5 marzo, il Presidente di Eroica Italia Ssd ha comunicato all’Unione Ciclistica Internazionale, alle squadre e a tutte le amministrazioni coinvolte l’annullamento dell’edizione 2025.

A tal proposito riportiamo anche la nota pervenuta da Eroica Italia Ssd a chiarimento di quanto sostenuto da Lanzini: “Per doverosa chiarezza dobbiamo, noi di Eroica Italia Ssd, assumersi l'onere totale della rinuncia a disputare la Nation's Cup Eroica Juniores. Con enorme dispiacere siamo arrivati a doverne decidere la non fattibilità stanti troppe incertezze di ordine economico, anche per certe mancate risposte nei tempi di alcune Istituzioni importanti. Tra queste, sicuramente, non figura il Comune di Cinigiano, la cui disponibilità al sostegno della manifestazione e ad ospitarne una partenza di tappa è stata sempre espressa con chiarezza. Questo ad onor del vero ed a prescindere da ogni nostro coinvolgimento di tipo politico od amicale. Prendiamo spunto da questa breve nota per riaffermare la nostra intenzione di mettere in strada l'evento già dal prossimo anno, dove non mancheremo di considerare che Cinigiano conta su una priorità acquisita.”

A seguito della scelta di Eroica Italia di annullare la manifestazione del 2025, l’Amministrazione non ha potuto fare altro che cancellare la previsione di bilancio, sia in entrata, che in uscita.

È inoltre assolutamente falso, e sarebbe stato sufficiente leggere gli atti, che il riconoscimento di un debito fuori bilancio sia stato finanziato con l’annullamento dell’Eroica. Tale debito, derivante da una sentenza sfavorevole all’amministrazione in una pregressa controversia, è stato infatti finanziato da un avanzo di bilancio precedentemente accantonato.

È falso anche che il progetto Bike Point di “Terra Eroica” sia finito. Recentemente il Comune di Cinigiano è entrato a far parte del percorso permanente come Bike Point istituzionale con una traccia dedicata denominata "Variante D/Cinigiano Roundtrip".

Per quanto riguarda la “999 Tuscany – Grand Rando”, siamo ben lieti che l’iniziativa sia stata organizzata nel nostro territorio dall‘Associazione Pro Sasso ETS e come richiesto dall’associazione stessa l’Amministrazione Comunale ha concesso il patrocinio e l’utilizzo del campo sportivo di Sasso d’Ombrone.

La domanda che io e l’intera maggioranza ci poniamo è perché la minoranza del consiglio faccia ricorso a notizie false e teorie complottiste, ritagliando uno spazio di menzogna per cercare di appannare l’operato dell’Amministrazione, senza mai agire nell’ottica di un confronto civile e costruttivo.”