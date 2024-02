Cinigiano, Balocchi è il nuovo vicesindaco. Le congratulazioni di Emanuel Cerciello (Base Popolare)

La nomina, voluta dalla Sindaca Romina Sani

Cinigiano: "E' Marco Balocchi il nuovo vicesindaco di Cinigiano". Ad annunciarlo è Il Delegato Promotore Provinciale di Base Popolare di Grosseto, Luca Angelini, che in una nota specifica che: "La nomina di Marco Balocchi, a Vice Sindaco del Comune di Cinigiano è voluta dalla Sindaca Romina Sani".

"Balocchi, già Assessore in entrambe le amministrazioni Sani con delega alla Protezione Civile e alle manutenzioni, - prosegue la nota - da venerdì 16 Febbraio sarà dunque il vice del primo cittadino negli ultimi mesi dell’amministrazione che verrà rinnovata l’8 e il 9 giugno p.v., una tornata elettorale in cui i vertici provinciali di Base Popolare sono sicuri che Marco Balocchi sarà pronto, a disposizione per una nuova candidatura in continuità e in coerenza con il lavoro svolto in dieci anni colonna portante della giunta, sempre a disposizione della gente di Cinigiano in cui vive e lavora da sempre, partecipando con entusiasmo alla vita del paese come cittadino e come amministratore. Le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro a Balocchi per il nuovo incarico, arrivano anche dal Delegato Promotore Regionale della Toscana, Emanuel Cerciello e dal Delegato Promotore Nazionale di Base Popolare, Giuseppe De Mita.