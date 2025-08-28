Cinigiano avvia la Comunità Energetica Rinnovabile: approvati atto costitutivo e statuto

Cinigiano: Il comune compie un passo decisivo verso la sostenibilità: nella seduta del 20 agosto 2025 il Consiglio comunale ha approvato gli schemi di atto costitutivo e statuto della C.E.R. CINIGIANO ETS, la nuova Comunità Energetica Rinnovabile del territorio.

La C.E.R. rappresenta una forma di aggregazione volontaria tra cittadini, imprese, enti pubblici e organizzazioni sociali, finalizzata a produrre, consumare e condividere energia da fonti rinnovabili, riducendo la dipendenza dal sistema elettrico nazionale.

I benefici attesi per la comunità locale sono molteplici:

• contrasto alla povertà energetica e sostegno ai soggetti più fragili;

• riduzione delle disuguaglianze sociali;

• minore impatto ambientale;

• accesso a condizioni energetiche più competitive.

La fase preliminare di raccolta delle adesioni ha registrato un’ampia partecipazione: 52 manifestazioni di interesse (33 da consumatori e 19 da produttori), confermando l’attenzione e la sensibilità dei cittadini verso la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico. La C.E.R. CINIGIANO ETS avrà natura non commerciale e senza scopo di lucro, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tra gli obiettivi principali: promuovere la produzione, il consumo, l’immagazzinamento e la condivisione di energia rinnovabile, nonché gestire gli incentivi previsti dalle normative del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

L’adesione sarà aperta e volontaria, con una quota di ingresso simbolica e una tantum. Potranno partecipare cittadini, famiglie, piccole e medie imprese, associazioni, enti religiosi, realtà del Terzo Settore, istituzioni pubbliche e amministrazioni locali, comprese le famiglie a basso reddito o vulnerabili, purché ricadenti nell’area di operatività della Comunità.

Il Consiglio Direttivo sarà composto da tre membri in carica per tre esercizi. Tutte le cariche associative saranno a titolo gratuito, ad eccezione dell’eventuale Organo di Controllo. L’Assemblea dei costituenti, fondamentale per la costituzione formale dell’associazione e per l’ottenimento del Codice Fiscale, è convocata per martedì 2 settembre presso la Sala Consiliare. Con questo incontro si dà ufficialmente avvio alle attività della Comunità Energetica Rinnovabile di Cinigiano, che sarà così pronta ad accogliere nuove adesioni.



