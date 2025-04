Cinghiali, Coldiretti Toscana: "Emergenza infinita sulle strade regionali. 13 incidenti del 2024"

Firenze: L’attraversamento improvviso della carreggiata degli ungulati ha provocato 103 incidenti gravi negli ultimi sei anni, 13 solo nell’ultimo. E in sette casi su dieci la tragedia si è consumata di notte. Una cinquantina le strade ritenute ad elevato rischio non per la presenza di un tracciato pericoloso ma per la frequenza con cui automobilisti, motociclisti e ciclisti si sono scontrati con cinghiali ed altri animali. Sono numeri da bollettino di guerra quelli della Toscana che si posiziona ai primi posti in Italia per sinistri che hanno visto il coinvolgimento di animali selvatici. A denunciarlo è Coldiretti Toscana sulla base del report dell’Osservatorio Asaps relativo al 2024.

Dati che riportano al centro del dibattito l’importanza di arrivare quanto prima all’approvazione in consiglio regionale del nuovo piano faunistico venatorio licenziato dalla giunta Giani. “La presenza di migliaia di cinghiali, caprioli, daini a piede libero è diventata un problema di sicurezza pubblica che non riguarda più solo noi agricoltori. Vivono sempre più vicini ai centri abitati, si muovono con disinvoltura anche di giorno e rappresentano un pericolo costante per automobilisti, motociclisti e ciclisti. – spiega la presidente di Coldiretti Toscana, Letizia Cesani – A fianco degli interventi di contenimento previsti dal piano straordinario per contrastare la diffusione della peste suina nella nostra regione, riteniamo che il nuovo piano faunistico venatorio, così come approvato dalla giunta Giani, sia già così un arma molto efficace e versatile nel tutelare sia le attività agricole sia la sicurezza dei cittadini. La linea di principio secondo cui laddove sono presenti coltivazioni agricole professionali non possono essere presenti contestualmente ungulati rappresenta una svolta epocale che ci auguriamo possa arrivare entro la fine di questa legislatura all’approvazione del consiglio regionale senza essere stravolta o indebolita. La Toscana può diventare un modello per il resto d’Italia”.