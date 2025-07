Cinemura: proiezione del film “La storia del Frank e della Nina”

Grosseto: Ultima serata a Cinemura al Giardino degli Arcieri. Domenica 6 luglio, a partire dalle 21.30 incontro con la regista Paola Randi e proiezione del film “La storia del Frank e della Nina”.

Una storia di gente comune e straordinaria, con un narratore muto, una realista rivoluzionaria e un irriducibile sognatore all’inseguimento del futuro. Una storia d’amore e d’amicizia tra tre ragazzi alla ricerca del loro posto nel mondo, della libertà, dell’affermazione della propria unicità, del loro modo di vivere la realtà e di un amore anarchico, in una Milano romantica, città di sogni e d’avventura per chi, come loro, vive fuori dalle cerchie esterne, nei paesi dei pendolari, ma anche di realtà dure e complesse con cui si devono per forza confrontare.

Paola Randi è regista e sceneggiatrice. Il suo primo film è stato “Into Paradiso”, successivamente ha diretto “Tito e gli alieni” con Valerio Mastandrea, il film per Sky “Beata te” con Serena Rossi.

Ogni sera in apertura i filmati della Mediateca Digitale della Maremma.

Cinemura è realizzato da Giardino degli Arcieri con il contributo di Fondazione CR Firenze, Istituzione Le Mura, Sebach, Sbrocca, Birrificio de’ Neri. In collaborazione con Clorofilla film festival, Kansassiti, MDM – Mediateca Digitale della Maremma, Storie di cinema.