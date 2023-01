Grosseto: Venerdì 13 Gennaio ore 19 presso Cinema Stella, Roberta Lepri presenta il nuovo libro “Dna Chef” edito Voland. Sarà presente l’editrice Daniela Di Sora. Letture a cura dello scrittore Francesco Falconi. Alla fine della presentazione sarà offerta da Onav una degustazione di vini.

Consigliata la prenotazione tramite la libreria telefonando allo 056422329 o inviando un whatsapp al 3923438682 o compilando modulo Google https://forms.gle/narsmLfyQqUXqnPCA





ROMANZO CHE ESPLORA L’AMORE PER LA CUCINA PARTENDO DALLA FAME DEI CONFINATI ALLE TREMITI DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE PER ARRIVARE AGLI INGREDIENTI DELLE CUCINE STELLATE LONDINESI.

IL LIBRO: Protagonista del romanzo è Guido Nocentini, chef pugliese quarantenne, interessato solo al lavoro e senza una vita affettiva. I nonni paterni che non ha conosciuto, Giovanni e Beatrice, sembrano essere per lui l’unico punto di riferimento in una famiglia che da sempre detesta. Il nonno, cuoco fiorentino confinato alle Tremiti durante il fascismo, è ancora ricordato per un piatto eccezionale, lo stesso che anche Guido – senza saperlo – inventerà in un ristorante londinese. Dopo aver scoperto il fatto, nello chef si rafforza la convinzione che il proprio genio culinario sia legato al DNA. E dopo la morte del padre, per eseguirne le ultime volontà e trovare conferma alle proprie idee, torna a San Domino, mentre incombe il primo lockdown. Dovrà fare i conti con un passato sorprendente, di cui è parte anche Vittorio, l’amico di Beatrice odiato da Giovanni, scomparso il giorno delle loro nozze. E cambiare così il proprio futuro.

L’AUTRICE: Nata a Città di Castello nel 1965, ROBERTA LEPRI vive in Maremma. Dal 2003, ha scritto nove romanzi e una raccolta di racconti. Il suo ultimo romanzo, Hai presente Liam Neeson?, è stato pubblicato da Voland nel 2021.