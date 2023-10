Cinema Stella, la stagione riapre con il film "L'ultima luna di settembre"

Grosseto: Riapre il cinema Stella, l’unica monosala di Grosseto, che inaugura la nuova stagione, domani giovedì 5 ottobre con “L’ultima luna di settembre” di Amarsaikhan Baljinnyam. Il film, premiato dal pubblico al Festival di Vancouver e al Festival del cinema Africano, d’Asia e America Latina, sarà in programmazione fino a domenica 8 ottobre. Una poetica opera prima che è anche un film sul rapporto tra gli esseri umani e l’ambiente attorno a loro, nel cui cambiamento e nel passaggio da uno spazio naturale a uno spazio costruito da macchinari si coglie una nostalgia capace di toccare corde molto profonde sullo sfondo dei paesaggi mozzafiato della Mongolia.



Quando l’anziano padre si ammala gravemente, Tulgaa, che da anni vive in città, torna al suo villaggio natale sulle remote colline della Mongolia per assisterlo. Il destino farà però il suo corso e poco dopo l’anziano verrà a mancare. Tulgaa decide di restare a vivere nella iurta del padre, per portare a termine il raccolto che l’uomo aveva promesso di completare prima dell’ultima luna piena di settembre. Mentre lavora nei campi, Tulgaa incontra un bambino di dieci anni, Tuntuulei, che vive da solo con i nonni mentre la madre lavora in città. Tra i due nasce un rapporto inizialmente di sfida, ma che andrà via via ad allentarsi per far spazio a un legame di stima e condivisione. Negli incantevoli e sconfinati paesaggi di una terra ricca di tradizioni, Tulgaa prenderà il giovane Tuntuulei sotto la propria ala, scoprendo di essere in grado di dare al bambino tutto l’amore paterno che a lui non era stato mai concesso. Ma l’ultima luna piena di settembre sta per arrivare, e a Tulgaa restano ormai pochi giorni da passare insieme a Tuntuulei prima di fare ritorno in città.





Ingresso 7 euro – 6 euro ridotti

Orari: 17 e 21.15