Cinema e vini: nuovo appuntamento al bar libreria QB

Grosseto: Cinema e vino, un connubio invitante per il giovedì alla libreria bar QB di Grosseto. Domani, giovedì 5 giugno, alle 17,30 ultimo incontro con Marco Formaioni e “Leggere i film. L’ABC del cinema”. L’appuntamento è dedicato al piano sequenza e si parlerà di film diventati famosi proprio per l’utilizzo di questa tecnica cinematografica che permette di riprendere un'intera scena in un'unica inquadratura, senza tagli o interruzioni. Da “Nodo alla gola” a “Cronaca di un amore”, da “Shining” a “I figli degli uomini” fino alla serie “Adolescence”: una carrellata di esempi che accompagneranno i presenti nella comprensione della lezione.

Alle 18.30 invece al bar della libreria si parla di vini con la Cantina Colle Massari che nell’occasione proporrà in degustazione tre vini: Melacce, Grottolo e Colle Massari Riserva. Oltre ai vini un piccolo tagliere di formaggi e salumi (costo 15 euro). Le degustazioni al QB sono realizzate da Maremma Wine & Wineries di Katia Dolce.

L’ingresso all’incontro di cinema è libero e gratuito, per la degustazione prenotazione direttamente al bancone del bar.