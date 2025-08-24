Cinema e musica saranno protagonisti negli eventi della settimana a Castiglione della Pescaia

Cinema protagonista a Castiglione della Pescaia nella settimana che sta per cominciare, che si apre con gli appuntamenti della Festa del Cinema di mare.

Castiglione della Pescaia: Ospiti del Salotto del Cinema, in Piazza Orto del Lilli, saranno lunedì 25 agosto Geppi Cucciari, martedì 26 Beppe Fiorello, mercoledì 27 Giuliano Sangiorgi. E ogni sera nuove ed interessanti proiezioni di film e documentari.

Martedì 26 agosto il Molgò Cafè Concert di Via San Benedetto Po ospita alle 21:30 "Moonari". Giovanni Cosma in arte Moonari è un cantautore, compositore e polistrumentista romano nato nel ‘95. Moonari nasce come una band italo-inglese, ma è oggi un progetto solista. Il suo nome è un omaggio all’eclettico Bruno Munari, artista e designer del ventesimo secolo. Il progetto ha già partecipato a numerosi eventi live e calcato palchi importanti, attualmente è in finale per Musicultura 2025. Il 21 giugno 2024 è uscito “Quarantamila Passi”, nuovo singolo in collaborazione con Sony/Columbia.

Giovedì 28 agosto al Molgò Cafè Concert, alle 18:30, Cristiana Carlucci presenta il libro "Perché proprio tu". Un incontro a cura della Commissione Pari Opportunità di Castiglione della Pescaia.

Giovedì le "Note al chiaro di luna" portano alla Casa Rossa Ximenes il violino di Alessandro Golini e la chitarra di Paolo Batistini per una serata in musica dalla Canzone al Tango. Appuntamento alle 21:30.

Per gli appassionati di arte, da non perdere giovedì alle 20:15 "Cacciatori di Stelle", la visita guidata in notturna, accompagnati dall'artista, al Giardino Viaggio di Ritorno. Una serata magica sotto il cielo della Maremma, che unisce arte, natura e astronomia, con la visita al parco d'Arte contemporanea del bio architetto Rodolfo Lacquaniti, cena a buffet a bordo piscina e osservazione della volta celeste con AMSA.