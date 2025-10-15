Dal classico alla canzone napoletana - Un viaggio tra virtuosismo e tradizione al GIGF 2025
"Cinema d'Autore - Giovedì all'Astra"
Per il ciclo "Cinema d'Autore - Giovedì all'Astra": FIN QUI TUTTO BENE? Regia di Cosimo Bosco, al Cinema Astra di Follonica, 16 ottobre 2025 alle ore 19.00
Follonica: Per il ciclo "Cinema d'Autore - Giovedì all'Astra", presso il Cinema Astra di Follonica, questa settimana verrà proiettato FIN QUI TUTTO BENE? Regia di Cosimo Bosco, con Maurizio Mattioli, Roberta Garzia, Francesco Isasca.
La storia di Matteo, studente universitario e giovane attore emergente con grandi prospettive, fino a che la sua vita - prima della pandemia da Covid 19 - viene scossa da un incidente inaspettato che innesca una catena di eventi...
