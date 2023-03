Cultura & spettacolo Cinema accessibile e inclusivo: Ens e Warner Bros insieme per il film Creed III 7 marzo 2023

7 marzo 2023 160

160 Stampa



Monia Tanganelli Grosseto: Giovedì 9 marzo alle 21 il cinema Multisala Aurelia Antica di Grosseto proietterà, con una serata esclusiva, una pellicola cult del cinema americano, Creed III, terzo capitolo della saga spin-off tratta dal cult movie Rocky con una visione adatta ai non udenti, grazie a sottotitoli ambientali. Il Cinema Aurelia Antica, infatti, ha aderito alla proposta dell’ENS nazionale, tramite la sezione provinciale di Via Belgio 12/F. L’iniziativa fa parte di un progetto presentato lo scorso 24 febbraio a Roma. Una delegazione ENS composta dal Presidente Nazionale Angelo Raffaele Cagnazzo, dal Consigliere Angelo Quattrocchi, responsabile dell’Area Cultura e dal Segretario Nazionale Gino Salvatori, è stata invitata da Andrea Roselli della Warner Bros Discovery all’anteprima esclusiva del film Creed III. Tra i vari personaggi del film, uscito nelle sale italiane il 2 marzo, emerge la figura della figlia del protagonista, una bambina sorda dal carattere forte e determinato e che viene presentata senza alcun tipo di pietismo o sensazionalismo, regalando un’immagine realistica delle persone sorde, al di là di stereotipi e pregiudizi (la bambina è interpreta da Mila Davis Kent, una piccola attrice sorda).

Oltre a questo importante merito la Warner Bros, per rendere la fruizione del film ancora più immersiva a tutti gli spettatori, ha messo a disposizione, grazie alla collaborazione dell’ENS, anche la versione del film con sottotitoli ambientali, per rendere le proiezioni accessibili alle persone sorde.

La proiezione di giovedì 9 marzo costerà per i soci ENS 5,50 euro. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura & spettacolo Cinema accessibile e inclusivo: Ens e Warner Bros insieme per il film Creed III Cinema accessibile e inclusivo: Ens e Warner Bros insieme per il film Creed III 2023-03-07T11:45:00+01:00 284 it Giovedì 9 marzo alle 21 il cinema Multisala Aurelia Antica di Grosseto proietterà, con una serata esclusiva, una pellicola cult del cinema americano, Creed III PT1M /media/images/Progetto-senza-titolo-6-1.jpg /media/images/thumbs/x600-Progetto-senza-titolo-6-1.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 07 Mar 2023 11:45:00 GMT