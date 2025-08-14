“Cina, identità in trasformazione”: nuovo appuntamento con il Salotto letterario

Domenica 17 agosto è in programma la festa “Sogno di una notte di mezza estate” e lunedì 18 comincerà “Capalbio in sagra”. Martedì 19 agosto, alle 19, alla terrazza del Frantoio ci saranno Giada Massetti e gli ambasciatori Sequi e Petrone.

Capalbio: Proseguono gli appuntamenti della stagione culturale. Domenica 17 agosto, alle ore 20.30, ci sarà a Capalbio Scalo, in piazza Aldo Moro, la festa “Sogno di una notte di mezza estate”. L’evento vedrà protagonisti l’angolo “Giocabimbo”, la scuola di canto AltaVox Academy, il mercatino dell’usato, la musica con dj set e la cocomerata finale.

Martedì 19 agosto, alle ore 19, alla terrazza del Frantoio è in programma il Salotto letterario di Emmanuelle de Villepin dedicato al tema “Cina, identità in trasformazione”. All’incontro interverranno Giada Massetti, sinologa e autrice di programmi televisivi e radiofonici per Rai, Mediaset e La7, e gli ambasciatori Ettore Sequi e Vincenzo Petrone (direttore generale della Fondazione Italia Cina). Al centro del confronto ci sarà Pechino, il ruolo da protagonista che gioca a livello internazionale, sia come partner che come rivale strategico per i Paesi occidentali, e le sue politiche interne ed esterne che generano una serie di conseguenze anche a livello mondiale.

Da lunedì 18 a domenica 24 agosto, al campo sportivo di Borgo Carige, si terrà “Capalbio in sagra”.

