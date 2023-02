Cifra record del Natale di Sole: raccolti 25.653,26 euro per il Meyer

Isabella e Leonardo Marras: “Infinitamente grati, l’intero ricavato servirà a sostenere la ricerca”



Grosseto: “Da fine 2017 ad oggi abbiamo promosso diverse iniziative di raccolta fondi per il Meyer, ma non ci si abitua mai all’emozione di condividere la solidarietà – commentano così Isabella Sichi e Leonardo Marras, genitori della piccola Maria Sole, il risultato del Natale di Sole 2023 –! Ogni volta è un po’ come se si rimettessero insieme i pezzettini dei nostri cuori, perché anche se sono passati molti mesi continuiamo a ricevere dimostrazioni di affetto per Sole e per la nostra famiglia attraverso la partecipazione ad iniziative come il Natale di Sole e ne siamo infinitamente grati. Grazie, di nuovo, a tutti”.

La seconda edizione del “Natale di Sole” ha raccolto la cifra record di 25.653,26 euro che sono stati interamente devoluti al Meyer per supportare il progetto di neuro-oncologia pediatrica dedicato a Maria Sole Marras.

“Quest’anno le confezioni realizzate sono state 2300 ed oltre alla vendita diretta sono state distribuite anche ai supermercati Conad di Grosseto e Coop Unione Amiatina – proseguono Isabella e Leonardo –. Un impegno sicuramente più importante rispetto al 2021, ma che abbiamo gestito al meglio grazie a tanti amici che hanno collaborato con noi: prima fra tutti la famiglia Corsini con i suoi buonissimi biscotti, poi Arcafactory, l’Abbriccico e la cooperativa Uscita di Sicurezza, Sereum 3000, Banca Tema, Uisp Grosseto e, ultimi ma non ultimi, i componenti della neonata associazione Festa di Sole”.

“L’avventura dell’associazione Festa di Sole non poteva che iniziare meglio di così – aggiunge il presidente Fabio Becherini –! Con il contributo di tantissimi che hanno acquistato le confezioni del Natale di Sole è stata raggiunta una cifra davvero rilevante e ne siamo tutti orgogliosi”.