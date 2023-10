Ciclovia Tirrenica, c'è l'accordo di programma

Grosseto: Approvato, con atto di Giunta comunale, lo schema di accordo di programma e i relativi allegati per la realizzazione del tratto della Ciclovia Tirrenica di competenza del Comune di Grosseto. Si tratta di un'intesa importante attraverso la quale l’Amministrazione Vivarelli Colonna s'impegna a cofinanziare l’intervento, per un importo complessivo di oltre 250mila euro (pari al 10% del costo totale), da destinarsi alla realizzazione del Lotto 2B.

“La presente delibera costituisce atto di manifestazione d'interesse da parte del Comune nel fare la propria parte, nel rispetto della distinzione delle funzioni e competenze degli organi e delle istituzioni coinvolte – commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginnanneschi –. Come amministratori siamo ben contenti di contribuire alla realizzazione di quella che in futuro diventerà una delle infrastrutture bike friendly cruciali del nostro paese e tanto più del nostro territorio, ai fini della valorizzazione sia turistica che culturale. Il progetto - concludono - rientra in una più ampia visione di sviluppo della mobilità dolce che prevede anche il completamento del sentiero ciclabile tra Castiglione della Pescaia e il Ponte sull'Ombrone".