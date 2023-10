Ciclovia tirrenica: approvata la firma per l’accordo tra i soggetti interessati

Il Comune di Scarlino ha individuato il percorso per il supporto economico al progetto



Scarlino: Il Consiglio comunale, lunedì 30 ottobre, ha approvato con tutti voti favorevoli l’accordo di programma per la realizzazione della Ciclovia tirrenica tra la Regione Toscana, Provincia di Grosseto, e i Comuni di Follonica, Scarlino, Grosseto, Magliano in Toscana, Orbetello, Capalbio e il Parco regionale della Maremma.

Il percorso per le biciclette collegherà tutta la costa toscana e il lotto denominato “Costa di Maremma” unirà Piombino a Capalbio, andando ad interessare anche il territorio scarlinese. Il Comune di Scarlino sarà quindi chiamato ad una compartecipazione per realizzare l’opera con una spesa di circa 423mila euro.

«L’Amministrazione comunale – ha spiegato il vicesindaco Luciano Giulianelli – si è attivata sin da subito per reperire le risorse interloquendo con due privati, Promomar e l’azienda Torre Civette, rispettivamente per il tratto che riguarderà il Puntone e per quello che invece unirà Scarlino con Castiglione della Pescaia. Siamo in attesa di definire con entrambi le convenzioni che porteranno alla progettazione definitiva e alla successiva realizzazione dell’opera. Si tratta di un progetto molto importante per il territorio e per lo sviluppo del cicloturismo».