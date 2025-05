Dalla regione Ciclovia Puccini, oltre 4 milioni di euro dalla Regione. Giani “Sostenere la mobilità ciclistica in tutta la Toscana” 9 maggio 2025

Firenze: Via libera dalla Giunta nella seduta di lunedì 5 maggio alla delibera , presentata dall'assessore ai trasporti Stefano Baccelli, che stanzia le risorse che permetteranno di compiere un decisivo passo in avanti al percorso ciclabile che si sviluppa nel territorio delle Province di Lucca e Pisa e tocca i luoghi del grande maestro Giacomo Puccini, collegando la Ciclovia Tirrenica con la Francigena. Approvato lo schema di accordo di programma tra la Regione Toscana e gli altri enti territoriali coinvolti: la Provincia di Pisa, la Provincia di Lucca, il Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, i Comuni di Lucca, San Giuliano Terme, Vecchiano, il Comune di Massarosa e di Viareggio. Per l’attuazione dell’accordo sono stati stanziati sul bilancio 2025/2027 4,2 milioni di euro di fondi regionali per la realizzazione del lotto 1 e 200 mila euro per la progettazione dei lotti 2, 3 e 4. “Sono orgoglioso dell’impegno della Regione per arricchire il proprio patrimonio di viabilità ciclabile- ha detto il presidente Giani- La Ciclovia Puccini è un percorso che aggiunge anche una nota culturale, nel congiungere i luoghi del grande maestro, alla valenza classica importantissima della mobilità sostenibile”.

