Ciclostazione di piazza Marconi: da lunedì 23 giugno aperto il servizio

Grosseto: A partire da lunedì 23 giugno 2025 sarà attivo il servizio di ciclostazione in piazza Marconi, presso la stazione ferroviaria di Grosseto, che offrirà 56 stalli per biciclette e altrettanti armadietti di servizio.

La gestione della struttura sarà affidata a Rama spa, società partecipata del Comune, grazie a uno schema di convenzione per la concessione del servizio di gestione per un periodo di 12 mesi in via sperimentale ed eventualmente prorogabile.

La selezione degli utenti avverrà in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande complete, a condizione che il richiedente dichiari, tramite modulo

online, di essere in possesso di almeno una delle seguenti condizioni: essere pendolare per motivi di lavoro o studio; essere dipendente della pubblica amministrazione; essere residente nel Comune di Grosseto.

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l'assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginanneschi e l'assessore alla Mobilità Riccardo Megale hanno espresso la loro soddisfazione per l'avvio del servizio, affermando: "Il nostro obiettivo è migliorare la mobilità sostenibile e supportare i pendolari che ogni giorno si recano a Grosseto per lavoro o studio. Siamo convinti che questo servizio possa rappresentare un importante passo avanti per la nostra città, incentivando l'uso della bicicletta".

Guido Delmirani, presidente di Rama spa ha aggiunto: "Siamo orgogliosi di poter contribuire a questo progetto e di poter offrire un servizio di qualità ai cittadini di Grosseto. Lavoreremo per garantire che la ciclostazione sia gestita in modo efficiente e sicuro, e che possa rappresentare un punto di riferimento per tutti coloro che scelgono di utilizzare la bicicletta come mezzo di trasporto”.