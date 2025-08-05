Ciclopista Tirrenica: approvato l'accordo di programma tra Regione Toscana e Comune di Grosseto

Grosseto: Approvato l'aggiornamento dell'accordo di programma tra la Regione Toscana e il Comune di Grosseto per la realizzazione del tratto della Ciclopista Tirrenica che collegherà il ponte sul fiume Ombrone, in località La Barca, con Principina a Mare.

L'intervento, considerato strategico per la mobilità sostenibile nel territorio grossetano, è stato oggetto di una revisione che ha riguardato sia il quadro finanziario che il cronoprogramma, al fine di garantire tempi certi e risorse adeguate per portare a compimento l'opera.

Il nuovo quadro finanziario prevede un investimento complessivo pari a 2 milioni e 950mila euro. A testimonianza della forte volontà politica e amministrativa, il Comune di Grosseto contribuisce con ben 750mila euro, pari al 25% dell'intero importo, un impegno economico rilevante che afferma il ruolo guida dell'ente locale.

Ma il coinvolgimento dell'Amministrazione va ben oltre il solo contributo finanziario: sarà infatti lo stesso Comune a gestire l'intero iter procedurale, dalla progettazione esecutiva all'affidamento dell'appalto, dalla direzione lavori al collaudo finale.

La Regione Toscana sosterrà la parte restante, pari a 2milioni e 200mila euro, distribuiti su tre annualità: 660mila euro nel 2025, altrettanti nel 2026 e 880mila nel 2027.

A questo impianto finanziario si affianca un cronoprogramma aggiornato, che scandisce con precisione le fasi di avanzamento del progetto. L'approvazione del progetto esecutivo è prevista entro la fine del 2025. Nei primi mesi del 2026 si procederà con la pubblicazione della gara d'appalto e, entro il mese di giugno, si arriverà all'aggiudicazione dei lavori. L'apertura del cantiere è fissata per l'inizio di luglio 2026, con l'obiettivo di concludere l'opera entro il 1° novembre 2027. A seguire, il collaudo tecnico e la resacontazione economica si concluderanno entro la fine dello stesso anno.

"Con questo accordo - dichiarano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginanneschi - si compie un importante passo avanti verso la realizzazione di un'opera che risponde a una domanda reale del nostro territorio. Il collegamento tra il ponte sull'Ombrone e Principina a Mare è strategico non solo per residenti e turisti, ma anche per una visione moderna e sostenibile della mobilità locale. Sarà un'infrastruttura di qualità, utile e perfettamente integrata nel contesto ambientale".



