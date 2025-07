Ciclodromo, online l’avviso per la gestione dell’impianto

Grosseto: È stato pubblicato l’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse relativa all’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale polivalente adibito a ciclodromo, situato nell’area tra via Castiglionese e via Quarzo a Grosseto.

Possono presentare domanda società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni riconosciute dal Coni, in forma singola o associata. L’avviso è finalizzato a individuare soggetti interessati alla futura gestione dell’impianto, attualmente in fase di realizzazione, che rappresenterà un polo sportivo moderno e multifunzionale, pensato per il ciclismo su strada, il ciclocross e altre discipline compatibili.





“Il ciclodromo rappresenta una delle opere più significative nell’ambito della riqualificazione sportiva del territorio – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi –. Si tratta di un’infrastruttura dedicata al mondo delle due ruote, che finora mancava a Grosseto, e che consentirà lo svolgimento e la preparazione in sicurezza delle discipline ciclistiche. Un impianto la cui conformazione unisce sport, inclusione e sostenibilità, destinato anche a offrire nuovi spazi attrezzati a disposizione di cittadini e associazioni”.

“Siamo ora in una fase decisiva – aggiunge l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi –. Con la pubblicazione dell’avviso apriamo la strada alla selezione di un soggetto gestore che potrà valorizzare al meglio un impianto all’avanguardia, capace di attrarre eventi e promuovere la pratica ciclistica tra giovani, famiglie e atleti”.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro le ore 12 del 22 agosto 2025. Tutti i dettagli sono consultabili nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Comune di Grosseto, al seguente link:

https://www.comune.grosseto.it/documento_pubblico/avviso-esplorativo-per-lacquisizione-di-manifestazioni-di-interesse-per-laffidamento-iĥn-concessione-del-servizio-di-gestione-dellimpianto-sportivo-comunale-polivalente-adibi/