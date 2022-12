Cronaca Ciclista investito portato in Ospedale 20 dicembre 2022

Redazione Massa Marittima: Ciclista investito sulla Strada 439 questa mattina alle 9:00. Si tratta di un uomo di 75 anni che è stato trasportato in codice 2 all'Ospedale di Grosseto. Sul posto la Misericordia di Massa Marittima. Seguici





