Ciclista cade dalla bici interviene elisoccorso Pegaso 1. E' grave

Caldana: Ciclista cade dalla bici stamattina verso le ore 7:15 in via nuova a Caldana, frazione del comune di Gavorrano. L'uomo di 48 anni, per cause in corso d'accertamento è caduto dalla bicicletta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'ambulanza della Croce Rossa di Castiglione della Pescaia e l'elisoccorso Pegaso 1 che ha provveduto al trasporto dell'uomo in codice 3 presso l'ospedale le Scotte di Siena.