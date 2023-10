Ciclismo: Patrocinio oneroso per la Granfondo ciclistica dei trapiantati

Diciassettesima edizione della Granfondo ciclistica dei trapiantati organizzata da Aido Grosseto: c'è il patrocinio oneroso del Comune.



Grosseto: “L'Amministrazione – spiega l'assessore Riccardo Megale - sposa in pieno tutte le iniziative che mirano a sensibilizzare i cittadini verso temi delicati e importanti come, appunto, quello dei trapianti di organi. In queste circostanze, Grosseto ha sempre dimostrato di rispondere presente, con impegno e determinazione. La sezione locale dell'associazione italiana donatori di organi svolge ogni giorno un compito prezioso: il patrocinio vuole essere anche un concreto riconoscimento per quanto fatto sino a oggi”.

La città di Grosseto sarà teatro della penultima tappa della Granfondo. La competizione prenderà infatti il via a Bergamo per poi giungere a Siena. Il capoluogo maremmano accoglierà i ciclisti nel pomeriggio di venerdì 13 ottobre. "Un evento - sottolinea Megale - che oltre per la bontà del suo fine, si contraddistingue anche per quanto riguarda la sua fattura, con una mobilità dolce e inclusiva che è da apprezzare e diffondere".