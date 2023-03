Ciclismo. A Scarlino arriva la Tirreno Adriatico: attenzione ai divieti

Strade chiuse e restrizioni nelle soste



Scarlino: Torna dopo tre anni la Tirreno Adriatico a Scarlino. Martedì 7 e mercoledì 8 marzo il territorio comunale sarà interessato dalla seconda e terza tappa della gara ciclistica. «Per permettere il passaggio dei ciclisti – spiega il sindaco Francesca Travison – sarà necessario chiudere al transito le strade provinciali e ad altri percorsi comunali. Martedì 7 marzo la gara attraverserà per due volte tutto il nostro territorio: prima Scarlino Scalo, la zona dell?impostino, ancora il Puntone per poi ripetere lo stesso giro. Quindi dalle 14 alle 16 le strade interessate resteranno inaccessibili. Mercoledì 8 invece i corridori partiranno da Follonica e attraverseranno il territorio scarlinese nella zona del Casone per poi entrare nella provinciale Aurelia passando dal tratto che interessa Scarlino Scalo fino al Comune di Gavorrano. La chiusura delle strade interessate è prevista dalle 10 alle 11. Invitiamo i cittadini ad informarsi sui vari divieti: comprendiamo i disagi ma si tratta di un evento sportivo di altissimo livello che darà prestigio al nostro Comune».

Ecco quindi i percorsi delle due giornate. Martedì 7 marzo i ciclisti provenienti da Cura Nuova percorreranno la strada provinciale di Vado all'Arancio fino a Scarlino Scalo, attraverseranno il centro abitato percorrendo viale Matteotti e si dirigeranno verso località Impostino passando dall'ex mattatoio. Qui svolteranno a destra verso il Palazzone ed il campeggio Fontino per poi rientrare sulla strada provinciale del Puntone fino al centro abitato della frazione, dove svolteranno a destra verso Follonica. Il giro poi prevede il passaggio dalla città del Golfo fino alla vecchia Aurelia in località Rondelli: i ciclisti percorreranno la provinciale fino a Scarlino Scalo e ripeteranno il tragitto del primo passaggio per tornare di nuovo a Follonica dov’è fissato l'arrivo di tappa. Indicativamente, a seconda della media oraria tenuta dai corridori, le strade interessate resteranno chiuse dalle ore 14 alle ore 16. Mercoledì 8 marzo i corridori partiranno da Follonica alle ore 10.30 e dopo avere percorso il centro cittadino passeranno da via Cassarello ed entreranno nel Comune di Scarlino all'altezza del ponte sul fiume Pecora in località Cannavota, continuando sulla strada provinciale fino ad arrivare alla rotonda del Casone sulla vecchia Aurelia. Qui svolteranno a destra verso Scarlino Scalo, e dopo l'ex podere Pescini, entreranno nel Comune di Gavorrano. Indicativamente la provinciale resterà rimanere chiusa dalle ore 10 alle ore 11.