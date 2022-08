Ciclismo: 1°Trofeo Arcille – Sagra Del Porcino

Arcille: Il ciclismo giovanile a grandi livelli torna in Maremma con tutta la sua carovana di colori. Domenica 21 Agosto si svolgerà ad Arcille il 1° Trofeo Arcille – Sagra del Porcino sotto l’egida della Federazione Ciclistica Grosseto e con il patrocinio del Comune di Campagnatico.



La manifestazione vede al via i ragazzi della categoria ALLIEVI e quindi di un’età compresa fra i 15 ed i 16 anni. La gara ciclistica si svolgerà sullo stesso percorso di 21 anni fa. In quell’occasione il premio in palio era molto più ambito in quanto era in gioco la maglia tricolore della categoria Allievi. Campione Italiano fu allora l’ex professionista Fabio Sabatini che proprio in quegli anni metteva le basi della sua straordinaria carriera. In occasione della tradizionale Sagra del Porcino in corso di svolgimento nella frazione di Arcille all’interno del Comune di Campagnatico, la società A.S.D. Team Bike Ballero ha deciso di ripercorrere il percorso dello storico Campionato Italiano 2001 portando nuovamente le due ruote a ripercorrere la salita del “la Sabatina” che nel frattempo è diventata più “eroica” avendo ora un ottimo fondo sterrato.

Ad aiutare nell’Organizzazione la A.S.D. Team Bike Ballero, oggi come nel 2001, sarà presente Edo Villani con il suo carico di esperienza, di volontà di far ben figurare il territorio Maremmano agli occhi dei sui ospiti. Circa 110 gli iscritti alla manifestazione provenienti da tutta la Toscana e che vede la presenza di alcuni atleti extra-regionali come umbri, romagnoli, liguri, piemontesi e addirittura un corridore dalla Sardegna. Visto il periodo estivo si prevedono alla partenza circa 80 corridori che si contenderanno la vittoria e l’importante premio di un telaio da crono donato alla manifestazione dall’ex professionista Massimiliano Lelli.

La carovana affronterà per 5 volte un circuito di circa 14,8 km completamente all’interno del Comune di Campagnatico per un totale di 74km complessivi. Il percorso avrà partenza da Arcille con linea di partenza/arrivo posta su strada provinciale 17 Voltina nei pressi del “Frantoio Mastacchi”, il gruppo svolterà a sinistra su strada provinciale Fronzina; successivamente si svolterà nuovamente a sinistra su strada provinciale Sabatina (dove sarà presente un tratto sterrato per circa 2km in salita). Completata la discesa si svolterà nuovamente a sinistra su strada provinciale 17 Voltina per tornare ad ARCILLE.

Per la categoria ALLIEVI il percorso risulterà sicuramente molto impegnativo e l’atleta in grado di imporsi sarà sicuramente un campione di alto livello. Il ritrovo dei corridori è previsto dalle 8.00 presso la sede della Sagra del Porcino di Arcille. La riunione tecnica si svolgerà alle 9.00 e la partenza Ufficiale sarà data alle ore 10.00. L’arrivo dei corridori è previsto intorno alle 12.00 – 12.15. “Nel periodo storico in cui sono stati raggiunti i più alti livelli di appassionati della bicicletta - afferma il delegato provinciale FCI di Grosseto Alessandro Villani- l’augurio è quello che manifestazioni come quella in programma domenica, riavvicinino anche i giovani della provincia di Grosseto al Ciclismo; invito pertanto gli sportivi a venire numerosi ad Arcille a tifare i giovani campioni presenti”.

“Un ringraziamento particolare per l’organizzazione - conclude Villani- ,oltre ad Edo Villani, va a tutti i collaboratori dell’A.S.D. Team Bike Ballero, ad Enrico Grimani, a O.D.V. gruppo di volontariato e protezione civile dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato sezione Grosseto, ma soprattutto alla Sagra del Porcino ed al Comune di Campagnatico. Infine un doveroso un ringraziamento agli Enti interessati dalle complesse procedure autorizzative (Comune, Provincia e prefettura), alle forze dell’ordine. Il via alla gara sarà dato dal sindaco di Campagnatico Elismo Pesucci, che con tutta l'amministrazione comunale sostiene questa manifestazione sportiva.