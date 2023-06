“Ciak, si gira”, la Maremma prende vita nella nuova serie tv “Tuscany Food Heroes”

Grosseto: Una serie tv sull’enogastronomia toscana? Arriverà presto “Tuscany Food Heroes”, la docuserie che si pone l’obiettivo di raccontare, attraverso i luoghi e le testimonianze di alcuni protagonisti, l’essenza originaria e autentica di una tradizione culinaria antichissima, che si trova alla base del fascino e della notorietà internazionale della cucina toscana.



Realizzata da BIBI film tv srl, la serie vedrà la partecipazione di Luisanna Messeri, autrice e scrittrice affermata nel panorama nazionale della cultura della tavola e della cucina territoriale.

Nel corso delle puntate verranno presentate le eccellenze culinarie dei diversi Comuni degli Ambiti della Regione Toscana. L’episodio pilota, affidato al regista di valore e comprovata esperienza Francesco Falaschi, sarà però interamente dedicato alla Maremma e ai suoi prodotti tipici.

“Un’iniziativa, realizzata con Toscanapromozione e Ambito Maremma Toscana Nord, che porterà i Comuni ad una futura collaborazione e gli spettatori a conoscere la tradizione culinaria toscana e grossetana – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Turismo Riccardo Megale - La Maremma risulta avere tutte le carte in regola per potersi proporre a livello nazionale ed internazionale come meta di eccellenze ambientali, culturali ed enogastronomiche. Il nostro territorio vanta infatti caratteristiche culturali e naturali uniche che, collegate al settore dell’enogastronomia di eccellenza, rappresentano elementi imprescindibili per la promozione e per lo sviluppo dell’intera area.”