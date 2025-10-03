Ciaffarafà (FI): “Esenzione bollo auto per i cittadini dell’Amiata”

Santa Fiora: Una proposta chiara e concreta, quella dell'esenzione del bollo auto per le famiglie che vivono sul Monte Amiata viene dal Candidato di Forza Italia alle Elezioni Regionali Riccardo Ciaffarafà.

«Come molte categorie esenti dal pagamento del bollo auto – dichiara Ciaffarafà -, è giusto che anche i cittadini dell’Amiata siano esenti, almeno per un mezzo a nucleo familiare, da questa tassa regionale che nasceva nel 1953 per finanziare il mantenimento delle strade e della sicurezza sulla circolazione. Considerando la situazione delle strade che collegano i paesi dell’Amiata alle principali arterie, chi vive qui è senza dubbio svantaggiato e danneggiato da una tassa piatta che considera solo le caratteristiche del mezzo. Siamo i più penalizzati in Toscana: anche rispetto all’Abetone, che dalla sua, ha la vicinanza alla città di Pistoia per esempio.

I servizi pubblici sono stati ridotti, proprio da Regione Toscana, in modo sostanziale negli ultimi anni con pochissime possibilità di prendere i mezzi pubblici sia per recarsi a lavoro, che per altro: un taglio che obbliga sostanzialmente ad avere più mezzi privati di trasporto per nucleo familiare e di conseguenza più bolli auto o moto da pagare. Dunque non è solo uno “sfizio” avere più mezzi per famiglia, ma un’oggettiva necessità che non rende giustizia al principio di uguaglianza fra i cittadini della Regione.

Per non parlare dei costi che chi vive in montagna che è costretto a sostenere considerando come sono ridotte le strade: basti pensare alle buche ed agli asfalti vecchi e datati di decine d’anni. Occorrerebbe percorrere anche una sola volta l’anello dell’Amiata che collega i paesi per rendersi conto della situazione nella quale siamo costretti a vivere ogni giorno. Questa condizione inevitabilmente porta a danni meccanici costanti e ripetitivi alle auto e alle moto a carico di chi qui ci vive. Inoltre c’è da considerare la difficoltà ed i tempi negli spostamenti, anche da un paese all’altro, per i servizi essenziali come supermercati, ospedali ed altro.

Insomma: chi vive in montagna vede moltiplicati i costi, rispetto ad altre zone della provincia e della Regione, per il mantenimento e per la manutenzione dei propri mezzi, dunque mi sembra equa e equilibrata, visti anche i numeri contenuti dei beneficiari.

Vorrei che questa mia proposta fosse fatta propria da tutti i candidati: la invierò oggi stesso sia ad Alessandro Tomasi che ad Eugenio Giani ed a tutti i candidati della provincia di Grosseto e Siena affinchè si possa concretamente realizzare nei primi cento giorni di governo».