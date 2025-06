Attualità Cia Grosseto a Sostegno della Petizione per una PAC Forte e Autonoma 21 giugno 2025

Cia Grosseto si schiera con Cia-Agricoltori Italiani e Copa-Cogeca per difendere la Politica Agricola Comune da un possibile indebolimento, chiedendo finanziamenti adeguati e un ruolo centrale per gli agricoltori europei. Grosseto: Cia Grosseto esprime pieno accordo con la mobilitazione di Cia-Agricoltori Italiani contro l'ipotesi di un fondo unico in cui la Politica Agricola Comune (PAC) potrebbe essere diluita dopo il 2027. L'organizzazione aderisce, quindi, alla petizione lanciata da Copa-Cogeca per una PAC che sia forte, autonoma e adeguatamente finanziata. In un contesto segnato da instabilità geopolitica, cambiamenti climatici e mutamenti del commercio mondiale, Cia ribadisce che la PAC è uno strumento essenziale. Essa garantisce l'accesso a prodotti alimentari sicuri e sostenibili, supporta le comunità rurali e milioni di agricoltori, contribuendo in modo cruciale alla resilienza economica, ambientale e sociale dell'Europa. Cia si oppone fermamente a qualsiasi revisione della struttura della PAC che possa vederla diluita in un fondo generale, rischiando di entrare in competizione con altre priorità politiche. Questo scenario aumenterebbe l'incertezza e minerebbe la sopravvivenza degli agricoltori europei e il futuro agricolo del continente. La PAC deve rimanere la spina dorsale della strategia alimentare e agricola dell'UE, come sancito nei trattati, mantenendo la sua natura condivisa, la sua struttura specifica e un'assegnazione dedicata delle risorse. L'integrazione della PAC con altre politiche danneggerebbe gli investimenti agricoli a lungo termine nelle aree rurali, ostacolerebbe l'adozione di innovazioni, il ricambio generazionale e la sostenibilità ambientale. Inoltre, Cia ribadisce che ogni riforma della PAC deve essere accompagnata da risorse finanziarie adeguate. Cia Grosseto invita tutti gli agricoltori locali a sostenere con forza la petizione nosecuritywithoutcap.eu, consapevole delle dirette ricadute anche sui territori maremmani. "Durante l'odierno praesidium del Copa Cogeca – ha dichiarato il vicepresidente nazionale Cia, Matteo Bartolini – si è deciso di orientarsi con fermezza verso i capi di stato in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno, con una lettera in cui le associazioni e le cooperative agricole ribadiscono la necessità della difesa di una Pac autonoma e richiedono, pertanto, un incontro specifico sul tema, a latere del Consiglio”. Seguici



