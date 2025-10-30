Ci siamo quasi: cresce l’emozione per Gustatus 2025
Nel pieno degli ultimi preparativi, i tanti volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento – sono all’opera per allestire al meglio lo stand in vista della ventesima edizione di Gustatus, in programma oggi, 30 ottobre.
ORE 17 AREA ESPOSITIVA DI GUSTATUS
Orbetello: Un sentito ringraziamento va al Comune di Orbetello e all’Assessore Maddalena Ottali per la rinnovata fiducia e la collaborazione.
La Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento sarà presente a Gustatus 2025 con un proprio stand informativo, oltre a garantire – su richiesta del Comune – il servizio di prevenzione e primo soccorso durante tutto l’evento, a tutela della sicurezza di cittadini e visitatori. Un impegno che si rinnova anno dopo anno, con la stessa passione e dedizione.