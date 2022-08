Ci ha lasciati Pier Vittorio Orlandini, anima del Gruppo Esperantista

Grosseto: La Fondazione Luciano Bianciardi si stringe ai familiari di Pier Vittorio Orlandini, recentemente scomparso. Orlandini è stato anima del Gruppo Esperantista grossetano “La Grifo” e traduttore, con Carlo Minnaja, delle opere principali di Bianciardi.

Orlandini ha quindi dato la possibilità ai circa 2 milioni di esperantisti nel mondo di poter leggere Bianciardi. Proprio per questo motivo, per un periodo di tempo, "La Grifo" è stata ospitata nei locali della Fondazione. Nel 2010 a Grosseto Orlandini organizzò, con i massimi esponenti dell'esperantismo italiano, anche un incontro letterario dal titolo “Da Zamenhof a Bianciardi: tradurre per conoscere”.