“Christmas edition”: partirà da Manciano il minitour delle False partenze

Manciano: Parte sabato 23 dicembre, alle 21.30 nel Nuovo cinema moderno di Manciano, il minitour “False partenze Christmas edition”, un evento realizzato nell’ambito del cartellone dei concerti natalizi organizzati per il Comune di Manciano proprio dall’associazione “Diego Chiti”. L’orchestra dell’associazione, una formazione di undici elementi, diretta da Michele Santinelli, si esibirà con tre concerti coinvolgenti e un ricco repertorio che spazia tra generi ed epoche senza dimenticare i grandi classici natalizi.



“Un onore per noi aprire questo minitour invernale proprio a casa nostra, nell’ambito di un cartellone che abbiamo curato nel dettaglio – dice Michele Santinelli -. Vogliamo regalare al pubblico una serata spensierata dove la grande musica italiana e internazionale sarà protagonista e dove speriamo di far vivere a tutti l’atmosfera magica del Natale”.

Venerdì 29 dicembre, alle 21.30, le False partenze di esibiranno allo Chalet comunale di Magliano in Toscana nell’ambito della rassegna “Non solo Natale” organizzata dall’amministrazione comunale, mentre il 31 dicembre, alle 23.30, le False partenze arrivano in piazzale dei Rioni a Porto Santo Stefano per il Capodanno in piazza promosso dal Comune di Monte Argentario.

Nate tra il 2004 e il 2005 nei laboratori di musica di insieme della scuola “Diego Chiti” di Manciano, le False partenze si sono affermate per i loro concerti, quasi 300 in questi anni, che ripropongono la formula del varietà televisivo, capace di spaziare tra generi musicali, così da catturare l’attenzione di ogni tipo di pubblico e da adattarsi alle diverse situazioni.

Nella loro versione “Christmas edition” le False partenze propongono un concerto dedicato al Natale, in linea però con il loro stile eclettico. Ecco quindi rivisitazioni dei classici del Natale in chiave swing e funk, senza dimenticare i sempre apprezzati omaggi alla canzone d’autore e ai grandi successi rock. Due ore di spettacolo per cantare insieme, ridere ed emozionarsi.

“Quelli che andremo a proporre in queste tre date – continua Santinelli – sono due spettacoli ovviamente diversi: a Manciano e Magliano presenteremo il nostro concerto di Natale ‘False partenze Christmas edition’. Riusciremo ad essere anche seri? Beh, diciamo che lo saremo a tratti. Lo stile e il modo di approcciare il concerto rimane quello che ci caratterizza da sempre e si basa sull’interazione con il pubblico, che diventa parte attiva del nostro spettacolo. A Porto Santo Stefano per la festa di Capodanno sarà naturalmente molto diverso e proporremo una scaletta tutta da ballare e cantare".

Sul palco in queste tre date: Stefania Buccioni, Rachele Marinelli (voce), Raffaele Boni (chitarra), Leonard Pruneti (pianoforte), Valerio Bianchi (basso elettrico), Luigi Greco (batteria), Sergio Vitale, Luca Contini, Mirco Pierini (tromba), Riccardo Tonello (trombone), Yuri Nocerino (sax Alto) e Michele Santinelli (sax tenore e direzione orchestra). Fanno parte della False partenze, o ne hanno fatto parte negli anni, anche gli otto volontari dell’associazione “Diego Chiti” che organizza il Manciano street music festival, una kermesse musicale ormai attesa nell’estate maremmana. I volontari sono già al lavoro per riproporre l’ormai consueta doppia formula con un week end dedicato alla musica da strada, con street band provenienti da ogni parte del mondo, e un fine settimana che vedrà protagonisti i grandi nomi della musica leggera italiana.